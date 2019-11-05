تنطلق فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية، بكليات جامعة المنوفية، الخميس المقبل، 7 نوفمبر الحالي، بمشاركة 825 طالبا وطالبة ممن تقدموا بالأوراق الانتخابية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت الأعداد النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات في كلية العلوم 63 طالبا وطالبة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية 9 طلاب، وكلية الصيدلة 47 طالبا وطالبة، وكلية الزراعة 34 طالبا وطالبة، وكلية الهندسة الإلكترونية 40 طالبا وطالبة، والتربية النوعية 81 طالبا وطالبة، وهندسة شبين 40 طالبا وطالبة، والطب البيطري 55 طالبا وطالبة، وكلية الآداب 55 طالبا وطالبة، والتجارة 86 طالبا وطالبة، والتربية 56 طالبا وطالبة، والحاسبات 50 طالبا وطالبة، والاقتصاد 28 طالبا وطالبة، والحقوق 48 طالبا وطالبة، والتمريض 44 طالبا وطالبة، والطفولة المبكرة 22 طالبا وطالبة، والطب 62 طالبا وطالبة.

وتبدأ، غدا الأربعاء، الدعاية الانتخابية بالكليات التي سيجرى بها انتخابات، وهي كليات الصيدلة، والعلوم، والتربية النوعية، والآداب، والطفولة، والطب، والحاسبات، والتجارة، وهندسة شبين، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الإعادة الاثنين الموافق 11 نوفمبر من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً.

الجدير يالذكر، أنه تم فتح باب الترشح يوم الأربعاء 30 أكتوبر، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، حيث قدم الطلاب الاستمارات، قبل إعلان الكشون المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها ثم تم إعلان الكشوف النهائية من جانب الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.