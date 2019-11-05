أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن فحص ما يقرب من 3000 مولود حتى الآن على مستوى المحافظة في المبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إنه جرى تجهيز 140 وحدة صحية بجميع المدن والقرى والمراكز التابعة للمحافظة بالإمكانيات اللازمة لا سيما أجهزة قياس درجات السمع عند المواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه على أن يتم إجراء تلك الفحوصات للمواطنين مجانا.

جاء ذلك علي هامش تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، أعمال المبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد، وذلك بالوحدات الصحية بقرية "ميت عاصم" بمركز منية النصر، وقرية "ميت مرجا" بمركز الجمالية وقرية "البصراط" بمركز المنزلة.

وأضاف مكي، أنه اطمئن على مدى جاهزية الوحدات لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواليد إيمانا منه بضرورة البناء من القاعدة، كما اطمئن على تدريب كافة الأطباء والتمريض، وشدد على جميع الأطقم الطبية بالالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى أثناء فحص المواليد.

وذكر أن المديرية حرصت ألا يتوقف الأمر عند اتخاذ الإجراء اللازم للعلاج فقط، وإنما يتجاوزه إلى إجراء متابعات دورية للحالات التي تم علاجها حتى سن العامين لتبين مدى استجابتهم للعلاج، وأيضا لإجراء الصيانات اللازمة للقوقعة في الحالات التي قامت بزراعتها.