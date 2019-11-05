قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسى مجموعة من القواعد، منها أنه لا يوجد مشروع ضمن الـ 12 ألف مشروع الذي تم إنجازهم خلال 6 سنوات أو شارع باسم "السيسي"، كما أرسى مبدأ عدم إنكار وهدم خطط من سبقونا، ويوجه المسئولين بجعل ولاءهم وخدمتهم للدولة وليس للنظام، معقبًا: "السيسي يرفض وضع اسمه على أي مشروع وهذا قمة إنكار الذات، ويغير ثقافة".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن الرئيس السيسي في كلمته تحدث بأمل مفعم بالتفاؤل، وتحدث عن أن ما تم انجازه في 6 سنوات لا يتم في 20 سنة، كما أكد أن رقمنة الخدمات الحكومية ضروري لمجابهة الفساد، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي، اليوم سيبنى عليها مستقبل، حيث أكد السيسي أن ما يتم يأتي بناءً على خطة موضوعة من قبل توليه منصبه، وليس بناءً على توجيهاته، وكأنه يصدر توجيها بعدم الحديث عن أي شيء يتم بناءً على توجيهات الرئيس.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي انتصر، وعمق لمؤسسية الدولة، ويوجه رسالة للجميع بإنكار الذات من أجل المؤسسية، ويلقن المسئولين والوزراء درسا بليغا في كيفية التواصل بين رئيس الدولة والحكومة والأجهزة، مع عدم إنكار جهود السابقين.