بحث الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، آليات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرية "الأحراز" بشبين القناطر.

ووجه المحافظ بتسخير إمكانات المحافظة، للانتهاء من رفع كفاءة القرية، وتوفير جميع الخدمات لها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى العمل على تحسين الخدمات من تعليم، وصحة، ومياه شرب، وصرف صحي، وطرق، وكهرباء، وجميع الخدمات اللازمة لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات تنموية، وتحسين البنية الأساسية بها وعمل قوافل طبية وقوافل بيطرية وعمليات جراحية وعمل نظارات طبية وعمليات العيون وأجهزة تعويضية.

وطلب المحافظ المسؤولين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل أية معوقات، وإعداد تقارير دورية بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في القرى المستهدفة، حتى يتم الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، وعربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين، كما حضر مسئولي شركة الغاز وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ عدد من المنازل التي سيجري رفع كفاءتها بتلك القرى، إضافة إلى عدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، والتي سيجرى تطويرها ضمن المبادرة، كما التقى بعدد من المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات الأساسية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 .