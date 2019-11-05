قال أحمد محمد أحمد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الخضروات والفاكهة هذه الفترة بسبب زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف خلال استضافته ببرنماج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن البطاطس على سبيل المثال قلت 50% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن السلع الاستراتيجية استقرات استقرارا كبيرا هذا العام، "البطاطس كانت بتسجل من 10 لـ 11 جنيها جملة، وحاليا تباع بـ 4 أو 5 جنيهات".

وتابع أن هذه الأسعار هي أسعار الجُملة في سوق العبور، وتتفاوت من منطقة لمنطقة حسب المسافة والعمال ومصاريف بائعي التجزئة، مؤكدا على وجود رقابة على تجار التجزئة حيث تشارك الغرفة مع وزارتي التموين والزراعة لوضع آلية جديدة بالسنبة للرقابة على الإنتاج الزراعي من بداية الإنتاج حتى وصول السلع للمستهلك، لعدم حدوث أي أزمات أو وجود فجوات أو أزمات مثل أزمة البطاطس التي ضربة البلاد العام الماضي.

واستطرد أن مشكلة الأسواق الخارجية أن هناك فارق خدمة بالنسبة لبعض السلع وكذلك الجودة المتفاوتة واختلاف المناطق الشعبية عن الراقية وكذلك الخضار المجهز حيث يحدث كل ذلك فوارق في الأسعار.

وأكد على أن أي تاجر لا يستطيع أن يتحكم في أسعار السلع وإنما يتحكم في الأسعار العرض والطلب فقط.