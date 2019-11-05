فيديو.. مديرة أعمال نادية لطفي تُطمئن جمهورها على حالتها الصحية

طمأنت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، جمهور الفنانة على حالتها الصحية عقب إجرائها عملية دقيقة في العمود الفقري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقالت "فرغلي": "الحمد لله هي حالتها الصحية كويسة، أجرت عملية جراحية اليوم وقعدت 3 ساعات في العناية المركزة ودلوقتي انتقلت لغرفتها وهي أحسن دلوقتي".

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها عبر موقع "إنستجرام" برفقة كل من دنيا سمير غانم ورجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة نادية لطفي من أجل الاطمئنان على صحتها.

وعبرت إيمي عن سعادتها وامتنانها للنجمة نادية لطفي التي أعطتهم الفرصة لزيارتها، وعلقت قائلة: "شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي على إنها أعطتنا الفرصة الحلوة دي، استمتعنا بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".