هانى شاكر عن اعتذار حمو بيكا: لن أقبله.. ولا بد من معاقبته

أكد هانى شاكر أنه لن يقبل اعتذار حمو بيكا، الذي قدمه له، لأنه تطاول في حق النقابة، مؤكدا أنه لن يتهاون في حق النقابة مهما حدث.

وأضاف شاكر لـ"الوطن" أنه بعض الأقاويل وصلته بأن ما حدث من حمو كان هدفه إفساد فرحته بزفاف ابنه، لأنه حدث ثاني يوم الفرح.