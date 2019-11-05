أشادت الدكتورة سحر الدماطي، الخبير الاقتصادي، بالتقرير السنوي للبنك الدولي ونظرته للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، إن تقرير البنك الدولي إيجابي جدا، حيث أشاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وشجاعته في اتخاذ القرارات الهامة بحياة المواطنين ومستقبلهم.

وأضافت أن التقرير تحدث بشكل إيجابي عن النمو بشكل شامل من الناحية المالية والنقدية، والذي يؤدي إلى تحفيز المناخ الاقتصادي والمشاريع الكبيرى مثل الطاقة ومن أهمها محطة بنبان للطاقة الشمسية وهي من أكبر محطات الطاقة في العالم.

وتابعت أنه إلى جانب ذلك لا يجب إغفال إصلاح البيئة التشريعية التي تصب في صالح النمو والاستثمار، مشيرة إلى أنه لا شك أن الإصلاح الاقتصادي ليس قائما بذاته بالعكس بل وضعت الدولة في اعتبارها الجانب الاجتماعي وكيفية تحسين حياة المواطنين ووضع برامج كتكافل وكرامة، وبرامج المعاشات كذلك التعليم وزيادة عدد المدارس، ومساكن محدودي الدخل والإسكان المتوسط.

وأشارت إلى أن العمل الذي تقوم به الدولة ما هو إلا لصناعة حياة كريمة للمواطنين ليس فقط في المدن بل حتى في النجوع والقرى، مؤكدة على أن النمو القادم ليس نموا فقط بالمشروعات القومية لكن بالتنسيق وتضافر الجهود مع القطاع الخاص، بداية من المشروعات الصغيرة.