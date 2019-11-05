أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فوه المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام كفرالشيخ، بلاغاً بوجود حالات اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فسيخ، وتم إخطار مديرية الأمن ومرفق الإسعاف، حيث دفع المرفق بعدداً من السيارات لنقل المصابين، وتبين إصابة كل من محمد عبدالمحسن علاء الدين، 4 سنوات، وعبدالحميد محمد علاء الدين، 8 سنوات، ونسمة حسين علاء الدين، 34 عاما، تم عمل الإسعافات الأولية لهم، وجار تحويل الحالات لمركز سموم بالإسكندرية.