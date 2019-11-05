علق كمال أبو بكر، مدير آثار مصر الوسطى، على واقعة التنقيب عن الآثار في المدرسة القومية المشتركة في المنيا، وضبط مدير المدرسة، حيث ذكر أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل الواقعة بعد تلقي بلاغات ضد مدير المدرسة، وفحص منطقة الحفر داخل المدرسة، وتم اكتشاف فتحة عمقها 7 أمتار حتى سطح المياه الجوفية.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن قُطر الفتحة متر ونصف في متر ونصف، وكانت في أحد مباني المدرسة وتم العثور على أدوات الحفر، وتم تحريزها من قبل النيابة العامة، والعثور على قطعة حجرية.

وأشار مدير آثار مصر الوسطى، إلى أن تقرير لجنة الآثار انتهى إلى أن القطع المضبوطة ليست أثرية، مناشدًا بإطلاق مبادرة توعية لمنع الحفر العشوائي في المنازل عن القطع الأثرية على مستوى الجمهورية.