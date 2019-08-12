تبادل اتهامات تشهدها الساحة السياسية الأمريكية بعد هجوم المرشحان الديمقراطيان للرئاسة بيتو أوروكي وكوري بوكر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب "نظريات مؤامرة دون أساس"، وأعاد نشر تغريدة تتضمن زعما، لا يستند إلى أساس، من ممثل كوميدي محافظ بأن كلينتون ضالع في وفاة رجل الأعمال الأمريكي المرجح انتحاره في زنزانته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وألقي القبض على إيبستين في 6 يوليو، لكنه رفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات، وبعضهن في سن الرابعة عشرة، في الفترة بين عامي 2002 و2005 على الأقل.

الرجل الذي وصفته رئيسة شركة تيفاني للمجوهرات عام 2003 بأنه "لغز كبير أشبه بالشفرة ومنغلق جدا"، دئما ما حاول حفظ حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء.

من هو الملياردير الأمريكي جيفري إيبستين

- يبلغ من العمر 66 عاما.

- تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دولار.

- ولد في ولاية نيويورك لأب عامل بسيط، ولم يكمل تعليمه الجامعي، لكنه عرف بموهوبته في الرياضيات، ما مكنه من الحصول على وظيفة مدرس رياضيات في مدرسة خاصة بنيويورك.

- عمل في مؤسسته المالية "بير ستيرنز" ومنها انطلق إيبستين إلى عالم الثروة والغنى اللا محدود، حسب "بي بي سي".

- عمل مستشارا ماليا لـ"ليزلي فيكسنر" صاحب شركة الملابس الداخلية النسائية "فيكتوريا سيكريت".

- أسس في عام 1982 شركته الخاصة المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات.

- كان صديقا لبيل كلينتون ودونالد ترمب والممثل كيفن سبيسي والمخرج وودي آلان وغيرهم، حسب وكالات.

- اتهم إيبستين بتنظيم شبكة تضم عشرات الفتيات الصغيرات بالسن بعضهن طالبات جامعيات واستغلالهن جنسيا في المنازل العديدة التي يملكها.

- سبق أن عثر على إيبستين أواخر يوليو على الأرض في زنزانته في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وعلى عنقه كدمات، في أعقاب محاولة انتحار مفترضة، حسب فرانس برس.

- كان الملياردير الأمريكي قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته بتهم استغلال جنسي لقاصرات، وكان من المفترض أن تبدأ محاكمته في يونيو 2020.