"الإفتاء": لم يرد في السنة النبوية شعور المتوفى بمن يحزن عليه  

رد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، حول "هل الميت لما حد يزعل عليه أو يفتكره ويبكي عليه بيعرف"، وذلك خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب".

وقال "عبد السميع"، إن النصوص التي وردت في السنة النبوية لا تدل على شعور المتوفى بمن يحزن عليه، ولكن حينما يذهب الشخص في المقابر ويُلقي السلام علي الميت يرد عليه الميت "وعليك السلام"، كما أن قراءة القرآن والدعاء تصل ثوابها إلى المتوفى.

وأشار إلى أن بعض الناس يعتقدون أن المتوفى يعرف عنهم كل أخبارهم وهذا غير صحيح، ولكن عندما ينتقل شخص آخر إلى الرفيق الأعلى، فيسأله المتوفى الذي قبله "كيف حال فلان"، فيخبره المتوفى مؤخرًا عن المعلومات، ومن هنا يجمع أهلنا ممن انتقلوا إلى الرفيق الأعلى المعلومات عن الناس على قيد الحياة.