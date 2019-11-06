غادرت أميرة، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق بـ13 طعنة، حاول اغتصابها، فى صحراء العياط فى شهر يوليو الماضى، مركز شرطة العياط، بعد أن قضت 3 أشهر محبوسة خلف القضبان.

وظهرت أميرة وهي ترتدي جلبابا نسائيا "عباءة سمراء اللون"، واستقبلت والدها بالأحضان ودموع الفرحة أمام المركز.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، 15 عاما، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل 3 أشهر، وقررت المحكمة تسليمها لوالدها دون أي ضمانات.