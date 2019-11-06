مدن تركية تتحول إلى "شبه بحيرات" بسبب الأمطار

تسبب سقوط الأمطار الغزيرة في إسطنبول لغمر عدة طرق وأنفاق في المدينة ما أعاق حركة السيارات حتى في الشوارع الرئيسية.

وانتشرت مقاطع فيديو بين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي لأضرار الأمطار، حيث قالت وكالة إخلاص المحلية، إنه بسبب شدة الأمطار التي هطلت علي المدينة تجمعت المياه داخل أحد الأنفاق ما أدى لتوقف حركة السير، وعادت السيارات إلى الخلف خوفا ًمن الغرق، وقد بدأت حركة السير بالتباطؤ فنتج عن ذلك حالة من الزحام.

كما تحولت الأمطار الغزيرة على فترات متقطعة إلى سيول في مقاطعة مرمريس التابعة لمدينة موغلا التركية.

وذكرت صحيفة سوزجو أن المدينة تحولت إلى ما يشبه البحيرة بسبب مياه الأمطار التي استمرت في الهطول لمدة ما يقرب من ساعتين ونصف، ما أدى لشلل حركة المرور في المدينة وتعطل المواطنين الذين حوصروا داخل سياراتهم في المياه.

كما غمرت المياه أيضا العديد من المنازل والبنوك وأماكن العمل بسبب الفيضانات في العديد من المناطق داخل المدينة، وذكر أيضا أنه كانت هناك حالات انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى لتوقف أنظمة الإنذار في العديد من الشركات.