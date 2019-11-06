القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية، والتي تضم الدفعة "115 أطباء" والدفعة "77 ب مهندسين" والدفعة "65 ب مختلط والتي أطلق عليها اسم "دفعة المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة".

بدأت مراسم الاحتفال بعرض لفريق الموسيقى العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية، ثم اصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم حملة الأعلام طابور العرض العسكري والذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين، والذي عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكري وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية النتيجة النهائية للطلبة الخريجين ، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلد اللواء أركان حرب مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة، أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وفقاً لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين على مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكري من دولة السودان الشقيقة وأسر الخريجين.