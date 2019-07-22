قال أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن حضوره حفل الكلية الحربية بتخرج دفعات جديدة في الكليات العسكرية، لم يكن بصفته وزيرًا، لكن بكونه ولي أمر لأربعة طلاب سعوديين، لافتًا إلى أنه سيلتقي بهم قريبًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد أبو بكر، مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لأول مرة أشاهد شيئا جميلا ومبهرا هكذا، وهذا التدريب والمنتج في الكلية الحربية ليس وليد اليوم، لكنه وليد العمل لسنوات والخبرة العسكرية، التي تعبر عن المستوى المتميز للخريجين".

وتخرج، اليوم، بحضور الرئيس السيسي، الدفعة 113 حربية، دفعة المشير عبد الحليم أبوغزالة، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء أركان حرب محمد سعيد علي، والجامعيين دفعة يناير 2019.

حضر الحفل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع، ويحضر الحفل أيضا المشير طنطاوي والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.