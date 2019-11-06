تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، (مصر والسودان وأثيوبيا)، بحضور البنك الدولي، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، ويتشاور الوزير أثناء الزيارة مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

- تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعون المقدمة من المتهمين من قسم شرطة الجيزة على حكم سجنهم 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

- تستضيف القاهرة أعمال المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا وهو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الخارجية بحكومة الهند.

- تنظم مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس زايدل، وتهدف إلى إلقاء الضوء على مكفوفي مصر لنشر الوعي بحقوقهم، وأهمية استخدام العصا في حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن في طريق ممهد.

- يناقش صالون الأربعاء الثقافي بالمهندسين، في الثامنة مساء، فن القصة القصيرة بهدف التعرف على سماته ونماذجه وأشهر من كتبوا فيه .

- تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب القوى وتنس الطاولة على مستوى خمس محافظات من محافظات شمال الصعيد تشمل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد في التاسعة والنصف صباحًا بملعب كلية الزراعة بجامعة الفيوم.

- تنظم مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر التابعة لقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس زايدل، في العاشرة صباحا.

- ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما، عرضا لفيلمي "عروستي" و"شياكة"، في السادسة مساء داخل مقر المركز بشارع شريف بوسط القاهرة.

- ينظم ملتقى السرد العربي، ندوة لمناقشة رواية "ضد مجهول" للكاتب أحمد ربيع، الصادرة عن دار الفؤاد للنشر في السادسة مساء، ويناقش الرواية الدكتور حسام عقل مؤسس السرد العربي.

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا للفنانة أنغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 ويقام الحفل في الثامنة مساء.

- يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلا للفنانة ريم كمال من مصر بمصاحبة الفرقة الموسيقية روائع النغم، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 وذلك في الثامنة مساء.

- تستضيف أوبرا دمنهور حفلا للفنان محمد الحلو بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقياة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ريال مدريد وجالطا سراي في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء.