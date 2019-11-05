يحدث اليوم.. وزير الاتصالات أمام النواب للرد على 18 طلب إحاطة

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم الثلاثاء 5 من نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الثالثة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

- إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019/ 2020.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهمًا بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

- فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

- ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا دوليا لإعلان تسلم مصر ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية في مصر.

- تدشن مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية صالونها الثقافي الشهري في تمام السادسة مساء بندوة بعنوان "طريق الصين" بمقر مؤسسة بيت الحكمة بوسط البلد.

- تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها بحضور وزير التجارة والصناعة لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

- تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب 3 اجتماعات لنظر 5 طلبات إحاطة مُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان، جميعها مُوجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- يمثُل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للرد على 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلب بمناقشة مقدمة من النواب حول موضوعات مختلفة، في ضوء ممارسة البرلمان لدوره الرقابي.

- تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ؛ لاستعراض خطة الوزارة في الفترة المقبلة ومراجعة برامج الحماية الاجتماعية وما تم إنجازه حتى الآن.

- تستأنف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل، بالاشتراك مع هيئة مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.

- تستأنف لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت موسى الشرقاوي بشأن انتشار الإصابة بالديدان عند الأطفال قبل وبعد سن المدرسة في قرية نواي مركز ملوي- محافظة المنيا.

- تستضيف القاعة الذهبية بقصر المنيل في تمام الساعة الثامنة مساء، حفلا موسيقيا ينظمه المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة ضمن فعاليات مهرجان قصر المنيل.

- تفتتح مدرسة الفنون بمركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية معرضًا بعنوان "الورشة - إبداعات الطفل والنشء"، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية.

- تعقد فرقة المسرح الكوميدي مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل المسرحية الجديدة "رسائل العاشقين"، بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي ومجموعة أبطال العمل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح العائم بالمنيل.

- تستضيف جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الفنان محمد صبحي في ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان"، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

- يعقد المعهد العالي للنقد الفني الصالون الثقافي الشهري الذي تديره الدكتورة أماني فؤاد أستاذ النقد الأدبي بالمعهد، إذ يناقش في انعقاده الأول "تجليات أنواع النقد الفني وتأثيرها على النسق الثقافي للمجتمع" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءَ بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

- ينظم بيت المعمار المصري ندوة بعنوان "المعماري محمد كمال إسماعيل وتوسعة الحرم النبوي"، بمناسبة المولد النبوي الشريف تتحدث فيها الدكتورة هالة أحمد زكي وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

- تستضيف جامعة القاهرة اللواء دكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا للفنان فرات قدوري من العراق والفنانة سومة والفنان هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين في تمام الساعة الثامنة مساء.

- يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلا للفنان محمود درويش من مصر، بمصاحبة فرقته الموسيقية كنوز، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في تمام الساعة الثامنة مساء.