قتلت قوات الأمن في طاجيكستان 15 مهاجما عندما تصدت لعصابة مسلحة شنت هجوما على نقطة تفتيش على الحدود مع أوزبكستان في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، وفق مسؤولين أكدوا أيضا أن جنديا وشرطيا قتلا في الاشتباك.

وقالت وزارة الداخلية إنه "نتيجة العملية التي شنتها قوات تطبيق القانون، تم تحييد 15 عنصرا من مجموعة إجرامية مسلحة واعتقال أربعة مهاجمين آخرين".

من جهتهم، أفاد حرس الحدود أن خمسة مهاجمين اعتقلوا.

وأوضحت الوزارة أن عصابة مسلحة تضم نحو 20 شخصا كانوا يرتدون أقنعة، هاجمت نقطة إيشكوبود الحدودية الواقعة على مسافة 50 كلم تقريبا غرب العاصمة دونشانبي، بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشرت الوزارة صورا لعدد من الجثث قرب عربات محترقة في موقع الاشتباك.

وطاجيكستان دولة جبلية فقيرة يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة ولديها حدود مع أفغانستان. وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وذكرت سلطات هذا البلد ذي الغالبية المسلمة أن أكثر من ألف طاجيكي انضموا إلى صفوف المقاتلين الإسلاميين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية.