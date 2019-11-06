تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.