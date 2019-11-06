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مروان محسن:

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وفد أوغندي يشيد بخطة الإصلاح الإداري المصرية ومنظومة تقييم القدرات

وفد أوغندي يشيد بخطة الإصلاح الإداري المصرية ومنظومة تقييم القدرات

تحصين 13 ألف طائر وإعدام 324 كلب ضال في حملة للطب البيطري بتلا

تحصين 13 ألف طائر وإعدام 324 كلب ضال في حملة للطب البيطري بتلا

الأحد.. "عروسة المولد والأراجوز" في احتفالية متحف الطفل بمولد النبي

الأحد.. "عروسة المولد والأراجوز" في احتفالية متحف الطفل بمولد النبي

تجدد الاحتجاجات بالعراق.. وإصابة 20 متظاهرا في إطلاق للنار ببغداد

تجدد الاحتجاجات بالعراق.. وإصابة 20 متظاهرا في إطلاق للنار ببغداد

تحرير 15 محضرا لبيع أطعمة منتهية الصلاحية في بنها

تحرير 15 محضرا لبيع أطعمة منتهية الصلاحية في بنها

مصادر: حجز موظفي أمن قصر العيني في واقعة رش الزيت على مقاعد المرضى

مصادر: حجز موظفي أمن قصر العيني في واقعة رش الزيت على مقاعد المرضى

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