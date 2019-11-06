افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين 5 سنوات، بمقر مستشفى تكامل باروط مركز بني سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى في دائرة المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصري بجميع المحافظات.

حضرالافتتاح كلا من الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، ووجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف. وتفقد المحافظ سير منظومة الدراسة، بقاعات المحاضرات والمكتبة، ومعامل الكمبيوتر والمهارات التمريضية، حيث تابع جانبا من التدريب العملي للطلاب، مؤكدا على أهمية الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وأن ذلك ضرروي لصقل مهارات الأطقم الطبية، لاسيما وأن الخدمة الطبية تتعلق بحياة المواطن.

وأكد محافظ بني سويف على أنه يتابع باستمرار هذا الملف مع وكيل وزارة الصحة، لضمان المضي قدما في تنفيذ خطة الدولة والمبادرة التي تتبناها المحافظة في هذا الشأن، حيث تم حتى الأن الاستفادة من 8 مستشفيات تكامل في تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة ودعم القطاع، مشيرا إلى أنه تم تشغيل وحدتين غسيل كلوي بمستشفيي تكامل سدس في مركز ببا والميمون بمركز الواسطى لتقديم الخدمة الطبية لأول مرة بالقرى في تخصص غسيل الكلى، وتمت الاستفادة من 3 مستشفيات تكامل بقرى دلهانس وقمن العروس وطنسا بني مالو وتشغيلها كمراكز متميزة للأمومة والطفولة لتقديم خدمات يتوفر به الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة متكاملة للأم والطفل وغرفة عمليات وكشك ولادة مزود بأحدث أجهزة التخدير والحضانات، بالإضافة إلى أسًرة الرعاية المركزة، والإقامة وكافة الخدمات المعاونة.

وأشار المحافظ إلى الاستفادة من مستشفى تكامل مازورة كمركز حضانات وعيادات تخصصية، وإقامة مدرسة للتمريض بنات بمستشفى تكامل تزمنت والتى ساهمت في حل مشكلة عدم توافر مكان ملائم للمدرسة التي كانت بالمستشفى العام، وتم نقلها لحين الانتهاء من مشروع التطوير الشامل للمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن الخطة التي يتبناها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة تعتبر تجربة رائدة، حيث يتم الاستفادة من المباني غير المستغلة من مستشفيات التكامل في تحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى، ويتعاون في ذلك المجتمع المدني بجانب المحافظة، وهذا يضاف إلى مميزات وعوائد التجربة والمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات التكامل هى مستشفيات قروية صغيرة عددها حوالى 500 مستشفى على مستوى الجمهورية يوجد منها 15 مستشفى بقرى بني سويف، التي بدأ إنشاؤها في عام 1997 لتقديم الخدمة الصحية في القرى وهى جزء مهم من أصول الدولة، مشيرا إلى أن المستشفيات الـ 15 بدائرة المحافظة تم تشغيل أجزاء من مبنى المستشفى كعيادات طب أسرة، وتنفذ المحافظة خطة حاليا للاستفادة من كامل المباني، حيث يتم حاليا الاستفادة من الـ 7 مستشفيات الباقية بعدما تم الاستفادة من 8 مستشفيات أخرى.