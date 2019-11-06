تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، كما جرى إلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديًا لانخفاض عدد الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأنَّ رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ سلطات المطار تلقت إخطارًا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديًا لقلة الركاب، مشيرة إلى أنَّه جرى التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأوضحت المصادر، أنَّ رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام حركة إقلاع وهبوط الطائرات دون تأخير أو إلغاء وفقًا لجدول التشغيل المقرر لها.