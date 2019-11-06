"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل أنغام، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 8 مساءّ، أسعار التذاكر 510، 760، 1010، 1310 جنيهات.

عرض أفلام "ما يقتلك، بطال أغنام، الناجون من الصيف، هزيمتنا، أعطني الحرية" ضمن عروض أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي بدورته الـ12، في سينما زاوية، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

حفل إنشاد ديني فريق بسمة الأندلس، على قاعة الحكمة بساقية الصاوي، 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 42 جنيهًا.