ارتفعت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار.

وكشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن استمرار تصدر الامارات العربية لقائمة أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو %82.

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، في بيان صادر اليوم، أن إيطاليا حلت في المركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار يليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72% رغم استمرار التوترات الأمنية، إلا أن نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا كان وراء هذا النمو في حركة التجارة بين مصر وليبيا، متابعة "نأمل في استمرارها وبدء عمليات اعادة الإعمار بأسرع وقت، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 13 مليون دولار".

وأكدت أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.