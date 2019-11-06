بدأ منذ قليل، أول اجتماع للجنة الرد علي بيان الحكومة المٌشكلة بمجلس النواب، برئاسة الوكيل الأول النائب السيد الشريف، وتضم في عضويتها رؤساء 25 لجنة نوعية، ومن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

قال النائب سيد الشريف، في اجتماع اللجنة، إن خطوة البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة جاءت بالتزامن مع مرور ١٥ شهرا على تكليف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

أضاف، إن بيان الحكومة الأخير جاء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلد والمنطقة العربية كلها، فمجلس النواب والحكومة تحملا المسئولية في ظل ظروف صعبة وعنيفة في بعض الأحيان، ومع ذلك استطاعت الحكومة تحقيق إنجازات في عدد من الملفات الشائكة، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض جوانب القصور.

ونوه "الشريف" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تجاوز الواقع الذي كانت عليه مصر في ٢٠١٤، وأصبح محل إشادة دولية واسعة، ولولا اتخاذ القرارات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت مصر الآن في وضع لا تحسد عليه.

وختم حديثه، قائلا:" رغم السيطرة المعقولة على أسعار السلع الأساسية، والمبادرات الصحية المهمة، ولكن مازال أمام الحكومة العديد من الملفات التي لم ترد ذكرها في البيان، ونحتاج أن نطمئن عليها كنواب أهمها قضية الفلاح المصري، لذلك فاللجنة مكلفة بدارسة متأنية لبيان الحكومة لوضع تصور لما يجب العمل عليه خلال الفترة المٌقبلة".