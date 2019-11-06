قال عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد بالأمس على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بسيناء والسويس، على أنه لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، وأن المشروعات القومية التي يتم إنجازها تبنى على خطط استراتيجية للنظام السابق.

وأشار عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المعروض على قناة "النيل للأخبار"، على أن العلاقة بين المواطن ووطنه علاقة جدلية حميمة، وكلاهما بحاجة للآخر فالمواطن بحاجة لوطن يقدم له الحماية ويصون له حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والوطن بحاجة إلى مواطنين يحمونه ويدافعون عنه.

أضاف، أن الخطة الاستراتيجية القومية العملاقة لتنمية سيناء، تنمي الانتماء الوطني لدى المواطنين، وما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير من الدولة المصرية بكافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسي، إنجاز العديد من المشروعات القومية في وقت قياسي بمعدلات غير مسبوقة، تساهم في تحسين أحوال المواطنين.