واصلت الحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي، فعالياتها بمناسبة ذكرى مولد النبي بعنوان "بالنبي نقتدي"، إذ نفّذ وعاظ وواعظات الأزهر المشاركون في القافلة، نحو 31500 لقاء في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والاتصال المباشر مع الناس.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنّ الحملة استهدفت التعريف بالنبي القدوة في جميع مراحل حياته وتعاملاته مع الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم، وأخلاقياته الحميدة وسلوكياته الإيجابية واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقه.

وأضاف عياد أنّ الحملة ركزت أيضًا في فعالياتها النوعية على دعم مجموعة من القيم في حياة الناس وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن، من خلال ذكر المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد أهمية حب الأوطان والعمل على رفعتها واستقرارها.