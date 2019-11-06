لا يزال الترحيب الدولي بالاتفاق الذي جرى توقيعه، يوم الثلاثاء الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض مستمر، حيث وجد الاتفاق ترحيبًا عربيًا وعالميًا من الدول والمؤسسات، بعد ترحيب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالاتفاق الموقع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قائلًا إنه يشكل خطوة نحو حل الأزمة.

وكان الدكتور نجيب غلاب مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أشاد بالاتفاق، في مداخلة صباح اليوم الخميس، مؤكّدا أنَّ هناك خطة وآلية تنفيذية لتطبيق وتنفيذ اتفاق الرياض وهناك ضمانات حقيقية وملموسة لكي يتم تطبيق وتنفيذه، حيث يحتاج تنفيذ الاتفاق إلى حكمة وصبر وتسامي الجميع، وليذهب أصحاب النوايا السيئة وأصوات الخراب وبومات الشؤم والنائحات المستأجرة إلى الجحيم.

وأوضح "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أنَّ السعودية في الملف اليمني تتحرك بمسافة واحدة من كل الأطراف وبما يحقق أهداف المعركة في إنقاذ اليمن باعتبار ذلك مصلحة سعودية وهي مصلحة يمنية في الصميم، موضحًا أنَّ السعودية لعبت دور المحكم والشريك في اتفاق الرياض، ولهذا فإنَّ الاتفاق سيكون متغيرًا جديدًا وسيغير معادلة الصراع لصالح الناس والدولة.

مصر ترحب باتفاق الرياض

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعزز من وحدة اليمن. وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنَّ "اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية"، مشددًا على أنَّ "الاتفاق يرسخ الاستقرار والسلام في المنطقة"​​​.

كما أشادت الخارجية المصرية، في بيان عنها، بالاتفاق ووصفته بـ"خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والالتزام بكل مرجعيات التسوية السياسية، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر اتفاقية الرياض "بداية جيدة جدا"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق الرياض الموقع، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، "بداية جيدة جدًا"، مطالبًا بحسب ما كتبه في تغريدة له عبر "تويتر"، بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأوضاع في اليمن.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جهود المملكة العربية السعودية للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء.

الإمارات تثمن جهود السعودية في توحيد الصف اليمني

وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عنه عبر "تويتر"، إنه يثمن "الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض"، معربَا عن أمنياته في أنَّ "يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأنَّ ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".

السعودية تقدر التجاوب اليمني المثمر

كما عبّر خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة له على تويتر، عن تقدير بلاده لـ"التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض".

الأمم المتحدة: اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو التسوية السلمية للنزاع اليمني

واعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، خطوة مهمة في الجهود الرامية للتوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وعَبِّرَ غريفثس، حسب بيان نشرته "العربية.نت"، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل، مضيفَا "أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة"، حسب العربية.

وتابع: "توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد".

كما عبّر المبعوث الأممي عن أمله أنَّ تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين.

الجامعة العربية ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع اتفاق الرياض، قائلا إنه خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني وللحؤول دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك، .

منظمة التعاون الإسلامي تصف اتفاق الرياض ببداية مرحلة جديدة

وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أنَّ هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة مليشيات الحوثي، مضيفًا أنَّ هذه الاتفاقية "تبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن" وفق "سكاي نيوز".

مجلس تعاون دول الخليج يشيد باتفاق الرياض ويعتبره خطوة تاريخية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف بن راشد الزياني، بالاتفاق واعتبره "خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الشرعية على كل الأراضي اليمنية".

اتفاقية الرياض

نص الاتفاق على التزام الطرفين بتفعيل دور كل سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

كما ينص الاتفاق على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، حسب موقع "العربية.نت".

ويلتزم الطرفان بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

إلى ذلك، تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.