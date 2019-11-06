"الإعلام اليمنية": اتفاق الرياض توحيد للإرادة السياسية ضد الحوثيين

أكد الدكتور نجيب غلاب، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن هناك خطة وآلية تنفيذية لتطبيق وتنفيذ اتفاق الرياض وهناك ضمانات حقيقية وملموسة لكي يتم تطبيق وتنفيذه، حيث يحتاج تنفيذ الاتفاق إلى حكمة وصبر وتسامي الجميع، وليذهب أصحاب النوايا السيئة وأصوات الخراب وبومات الشؤم والنائحات المستأجرة إلى الجحيم.

وأوضح غلاب، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن السعودية في الملف اليمني تتحرك بمسافة واحدة من كل الأطراف وبما يحقق أهداف المعركة في إنقاذ اليمن باعتبار ذلك مصلحة سعودية وهي مصلحة يمنية في الصميم، موضحًا أن السعودية لعبت دور المحكم والشريك في اتفاق الرياض، ولهذا فإن الاتفاق سيكون متغيرا جديدا سيغير معادلة الصراع لصالح الناس والدولة.

وأشار مستشار وزارة الإعلام اليمنية إلى أن اتفاق الرياض يقوي من مركز عدن كعاصمة مؤقتة ويقوي بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها وتوحيد الإرادة السياسية للقوى المناهضة للشرعية "الحوثيين" على أسس واضحة وتأسيس واضح للشراكة بين اليمنيين ومع التحالف وبداية لفرض الرقابة والمحاسبة وتركيز على الاقتصاد وتنمية الموارد لتتمكن الحكومة من القيام بمهامها.