تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط 8 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمنطقة الدخيلة، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحيازة كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 7 أطنان و736 كيلو جرام منظفات صناعية متعددة الأغراض، معبأة داخل براميل وجراكن بدون بيانات "مجهولة المصدر". أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.