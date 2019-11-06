قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، برفض طعن ضباط وأمناء قسم الجيزة على حكم السجن الصادر بحقهم في القضية التي أدينوا فيها بتعذيب محتجز والتسبب في وفاته بالقسم.

وكان المحكوم عليهم طالبوا محكمة النقض في طعنهم بإلغاء حكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات ونظرت محكمة النقض الطعن وقضت برفضه في جلسة اليوم.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وهم 3 ضباط و3 أمناء شرطة أنهم خلال عام 2016 ارتكبوا جريمة الضرب المفضي للموت بحق أحد المحتجزين وأحالتهم للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات بسجن كل منهم 3 سنوات قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض.