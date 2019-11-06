تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في جمهورية الجبل الأسود، اليوم، في فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع الطرق وانعزال عدد من المدن.

وقالت سلطات الطوارئ بالبلاد، حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، إنَّ حركة المرور تعطلت في بعض الطرق التي تربط العاصمة بودجوريتسا بالجزء الشمالي من البلاد، فيما منعت الفيضانات والانهيارات الطينية الحركة على الجسور والطرق، كما انعزلت عشرات المنازل بسبب ارتفاع منسوب المياه بمدينة "نيكشيتش" الكبرى.

وضربت الأمطار الغزيرة الجانب الساحلي المطل على البحر الأدرياتيكي ما تسبب في غمر الطرق والمنازل بمدينة "تشيرسيك نوفي" الساحلية.