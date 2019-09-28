قتل 44 شخصا على الأقل ونقل آلاف آخرون إلى مخيمات إيواء بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش الهندية، حسبما ذكر مسؤولون لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم السبت، وتعد المناطق المكتظة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية هي الأكثر تضررا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة دون توقف في الساعات الـ24 أو الـ48 الأخيرة.

وقال نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية رافيندرا براتاب ساهي للوكالة الفرنسية: "أكدنا وفاة 44 شخصا حتى مساء أمس، والسلطات تركز على عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة.. ونقلنا آلافا إلى مخيمات لإيوائهم إذ إن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار في الساعات الـ48 المقبلة في أكثر المناطق تأثرا في الولاية".

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران أو غرقا أو بسبب صواعق أو لسعات أفاع. كانت فيضانات أسفرت عن مقتل 17 شخصا في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، خلال الأسبوع الجاري.