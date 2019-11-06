أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن شراكة جديدة مع "بيج باد وولف"، الجهة المنظمة لأكبر سوق تخفيضات لبيع الكتب في العالم، بهدف افتتاح الفرع الإقليمي من "بيج باد وولف - الشارقة" في "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"؛ يتولى مسؤولية المبيعات إلى جانب عدد من العمليات والمهام الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول بالكتاب لمختلف فئات المجتمع في دول العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، بأسعار تفضيلية.

وجاء التوقيع على المشروع المشترك على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام تحت شعار "افتح كتابا.. تفتح أذهانا" احتفاءً باختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: "تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة جهودنا الرامية لتوفير فرصة الحصول على المعرفة والكتاب للقراء في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب تعزيز مبيعات الناشرين من الدول العربية والأفريقية"، مشيرا إلى أنه "من خلال هذا المشروع المشترك، سنعمل معاً على تعزيز حركة تداول مليار كتاب من إصدار دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تماشياً مع أهدافنا الرامية لتقديم المنتج المعرفي لتلك الدول وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بينها".

وتأتي شراكة هيئة الشارقة للكتاب مع سوق "بيج باد وولف بوك سيل" بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول ضرورة بدء تشجيع أفراد المجتمع على القراءة منذ الصغر، ونشر ثقافة القراءة عبر توفير كتب وعناوين في مختلف المجالات بأسعار تفضيلية.