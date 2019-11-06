أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بجامعة سوهاج العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019/ 2020، حيث انتهت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية من إعداد الكشوف النهائية للطلاب والبالغ عددهم 976 طالبا وطالبة، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص والطعن الخاصة بالمرشحين، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف "عزيز" أن، اليوم، ستبدأ أعمال الدعاية الانتخابية، على أن يبدأ غداً الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك نظراََ لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، فقد تم تعديل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية ليصبح يوم الخميس 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكشوف النهائية تضم 681 طالبا و295 طالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان بأنشطة الاتحاد الطلابي، حيث ترشح بلجان الأسر 164 طالب، وفي لجان النشاط الرياضي 138 طالبا، وكذلك 141 طالبا بلجان النشاط الثقافي، إضافة إلى 139 مترشحا بالنشاط الفني، أما في لجان الجوالة والخدمة العامة ترشح 134 طالبا، وفي لجان النشاط الاجتماعي 134 طالبا، وأخيراً 135 مترشح في النشاط العلمي.