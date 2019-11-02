أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إضافة برنامج الماجستير المهني MBA للدرجات العلمية التي تمنحها كلية التجارة.

وقال "عزيز" إن ذلك جاء لتلبية احتياجات المجتمع السوهاجي والصعيد بصفه عامة، من أجل اكتساب المهارات الإدارية الحديثة، للارتقاء بمستويات الأداء في جميع القطاعات المختلفة في المؤسسات والهيئات والشركات، وفقاً للأسس العملية والبحثية.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، إن برنامج الماجستير المهني MBA يضم أربعة تخصصات وهي المحاسبة، الأساليب الكمية، الاقتصاد بالإضافة إلى تخصص إدارة الأعمال، وهو متاح للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من مختلف التخصصات، من أحد الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات أو أحد المعاهد العالية المعادلة.

وأشار الرشيدي إلى أنه جار إعداد اللائحة الإدارية والمالية للبرنامج لاعتمادها، وبمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات سوف يجري الإعلان عن ميعاد التقديم في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عقيل مدرس المحاسبة بكلية التجارة، أنه يجري الدراسة ببرنامج الماجستير المهني MBA بنظام الساعات المعتمدة، على مدار عامين دراسيين حيث ينقسم كل عام لفصلين دراسيين.