سيرت الإمارات قافلة مساعدات تحوي 40 طنا من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني وقوفا إلى جانبه في محنته.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن القافلة شملت سلالا غذائية متكاملة استفاد منها 5600 شخص ينتمون إلى أكثر من 800 أسرة موزعة على ثلاث قرى هي المبرق ويختر والكتف بمنطقة "غليفقة" الساحلية.

وعبر المواطنون اليمنيون في منطقة "غليفقة" عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.