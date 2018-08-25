الحوثيون يمنعون الصليب الأحمر من دخول "الدريهمي"

رفضت المليشيات الحوثية الموالية لإيران تحرك المنظمات الأممية وغير الحكومية الإغاثية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، خاصة في محافظة الحديدة، حسبما ذكرت مصادر محلية يمنية.

وقالت "سكاي نيوز" إن المليشيات المتمردة تعمدت منع دخول الفرق الطبية إلى منطقة الدريهمي، واتخاذ المواطنين دروعا بشرية، في استمرار لانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق التابعة لهم.

وذكر مواطنون في منطقه الدريهمي، بحسب ما نقلته مصادر صحفية، أن المليشيات الحوثية منعت دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المنطقة.

وكان التحالف أعطى التصاريح اللازمة لدخول كوادر لجنة الصليب الأحمر، لتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين في جبهة الساحل الغربي.

وفي سياق آخر، تمكن الجيش الوطني اليمني بإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وعثرت الفرق البحرية على الألغام قرب مرسى حبل في محافظة حجة، رغم محاولة الحوثيين إخفاءها في عمق البحر.

ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام التي تهدد الملاحة الدولية.