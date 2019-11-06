توزيع 3 أطنان حلوى المولد على المستحقين ودور الأيتام بالبساتين

قال اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، إنه تم توفير 3 أطنان من حلوي المولد النبوي الشريف بدعم من أهل الخير وسيتم توزيعها على 3 آلاف أسرة من المستحقين من أبناء الحي.

أضاف رئيس حى البساتين فى تصريحات خاصة، أن قيمة كميات الحلوى التى تم توفيرها تقدر بحوالي 150 ألف جنيه، مؤكدا على أنه تم توزيع 500 شنطة من الحلوى حتى الآن، علاوة على توفير شنطة "5 كيلو جرامات" لتوزيعها على دور الأيتام بنطاق الحي، بالإضافة إلى ربع طن من الأرز.

أشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من معاناة المواطنين وبما يسهم في إدخال السعادة على أكثر من ثلاثة آلاف اسرة من أهالي البساتين بواقع حوالي 15 ألف شخص.

أضاف، إن الحي أطلق مبادرة "خليهم اتنين" وتهدف إلى أن كل ولي أمر وهو يعطي طفله قطعة حلوى أثناء ذهابه للمدرسة، يقوم بإعطائه قطعة أخرى ليقدمها لزميله بالمدرسة الذي لا يستطيع شراء الحلوى، بهدف زيادة الترابط والمحبة والود بين الطلاب.