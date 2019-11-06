خبير عراقي: الأمن يعاني حرجا بين أوامر النظام ومواجهة المتظاهرين

قال أحمد الشريف، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن المؤسسة الأمنية العراقية تعاني من حرج شديد بسب كونها عالقة بين المتظاهرين والأوامر التي تصدر لهم من القيادة السياسية العراقية: "هناك استشعار بالحرج".

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بمبادئ وثوابت شرف العسكرية؛ مقدما على الأوامر السياسية التي تخرج في بعض الأحيان عن سياقاتها العامة مثل المواجهة القوية أو رفع درجات العنف ضد المتظاهرين، موضحًا أن المشكلة في العراق هو وجود نظام سياسي يرغب بالتمسك في السلطة والمناصب؛ ما يرفع لنقمة جماهيرية وعناد متبادل بين الطرفين.

وأكد خبير الاقتصاد السياسي، أن الأحداث المتصارعة في العراق وما يجري بالميادين لا يقتصر على المتظاهرين وحدهم بل من المتوقع دخول عددًا من المتشديين والمخربين بين صفوف المتظاهرين؛ ما يضعف وحدتهم وهم يسعون لمطالب سياسية: "المتظاهرين ليس بيدهم قدره الرصد والاستخبار ليميز بين المندس والمتأمر ومن هو صاحب المطالب الحقيقية"، مشيرا إلى أنه وفي حال استمرت المظاهرات في العراق سيؤدى ذلك لخروج الأمور عن نصابها الصحيح وعدم قدرة القوات الأمنية العراقية على ردع تلك المظاهرات في حال لجأ مندسين والمخربين لصفوف المتظاهرين السلميين.