ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، الطلبات المقدمة من النواب للجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، منها إنشاء مدينة "كفرالشيخ الجديدة"، وإعادة بناء مدرسة السخاوي.

وأكد المحافظ أن تواجد "الحفناوي"، في لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب جاء لمناقشة بعض المقترحات، وتم الإجابة عليها، ومنها طلب اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، بخصوص إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة على مساحة 2000 فدان بالمنطقة المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي والبحرالمتوسط في مواجهة قرية السيد البدوي في اتجاه محطة كهرباء البرلس، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمحافظة والمستثمرين، وكذلك طلب النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد الخاص بإعادة بناء مدرسة السخاوي الابتدائية، ورصف الشارع الرئيسي بمدخل كفر تيدا بسيدي سالم.

وفي سياق متصل ناقش عدد من طلبات وشكاوي المواطنين بمختلف الدوائر مع النائب سيد أحمد عيسي، وأيمن عبدالله وخالد هلالي، عضوي مجلس النواب، وذلك للوقوف على أفضل الحلول بما يخدم مصلحة المواطنين، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي، ونواب كفرالشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة، وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، إضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعاني منها مدينتي فوه ومطوبس.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: "إننا جميعًا مشاركين في المسئولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".