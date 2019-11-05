وصل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، للمركز الثقافي، للمشاركة بإحتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويشهد الأمسية الثقافية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة في الذكرى الـ 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة هدي الطنباري، مقرر فرع المرأة بكفرالشيخ، والدكتور مصطفي مطاوع، عميد كلية الدراسات الإسلامية فرع جامعة الأزهر، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلي الكنيسة والأزهر والأوقاف، ووكلاء الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهدت مدينة كفر الشيخ ، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال طلاب وطالبات مدارس المحافظة ، بالعيد القومي للمحافظة، أمام مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وردد الطلاب والتلاميذ الأغاني الوطنية ، ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

يذكر أن المحافظة احتفلت بالعيدها القومي الـ 63 لمحافظة كفرالشيخ في مدينة الانتصارات برج البرلس، أمس الاثنين، الذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م، وستتواصل الاحتفالت طوال الشهر بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.