أعلن اللواء مجدي الغربالي، محافظ مطروح، البدء الفوري في رصف شارع الإذاعة بمسافة نحو 500 مترا من بداية الشارع بالطريق الدولي حتى مدخل المدرسة التجارية، واستكماله حتى منطقة "وادي تويويع" بطبقة رصف سطحية.

كان محافظ مطروح تفقد، اليوم، شارع إذاعة مطروح الإقليمية بالكيلو 4، موجها بسرعة إنزال جميع المعدات إلى الشارع لبدء الأعمال مع مراجعة أعمال الوصلات المنزلية والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة خاصة تحويل الكابلات من هوائي لأرضي من منطقة الكيلو 4 حتى المطار، والتزام جميع الجهات المعنية من الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مجلس المدينة، وتعهدها بسرعة إنهاء أعمالها.

كما وجه المحافظ بدراسة تيسير أتوبيس تابع لمشروع نقل الركاب إلى داخل المنطقة حتى مدخل وادى تويويع للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم فى الدخول للمسافات الطويلة خلف إذاعة مطروح.