محافظ مطروح يصدق على نتيجة شهادات محو الأمية في دور يوليو

صدق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على نتيجة الربع سنوي الأول "دور يوليو" 2019 لشهادات النجاح في محو الأمية بنسبة نجاح 151%.

وقال عادل مسلم، مدير فرع محو الأمية بمطروح، إن محافظ مطروح، صدق، اليوم، على نتيجة الربع سنوي الأول دور يوليو 2019 لنسبة الناجحين في الحصول على شهادات محو الأمية بنسبة 151%، موضحا أنه كان المستهدف 305 فرد أمي، من المقيد 1135 وكان عدد الحضور 689 فرد، كان عدد الناجحون منهم 460 فرد بنسبة حضور 61% من المقيدين، وبنسبة نجاح 67% من اجمال الحضور لصبح اجمالى نسبة الناجحين الذين تحرروا من الأمية والحصول على شهادات محو الامية 151%.