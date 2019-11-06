قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاء من أجل توضيح الموقف الآن في المنطقة الاقتصادية، ومناقشة العوائق والتحديات وكيفية التغلب عليها تمهيدًا لعرض استراتيجية محدثة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2025، حيث من المقرر أن ينتهي من إعداد هذه الخطة الاستراتيجية خلال شهر.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن أحد نتائج اجتماعه مع الرئيس السيسي هو الإعلان عن قرب افتتاح أنفاق بورسعيد، الذي سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري والتي تيسر الانتقال من شرق القناة لغرب القناة في دقائق معدودة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جاذبة للاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن وجود المناطق الصناعية المختلفة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تساهم في توفر فرص عمل جيدة للمواطنين، ويترتب عليها خدمات وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، وتعظيم الاستفادة من الموانئ التي بذل مجهود كبير خلال السنوات الماضية لإعدادها.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس فريدة ولا مثيل لها في العالم أجمع.

وأضاف "الديهي"، أن الرئيس السيسي، يولي اهتماما غير مسبوق بمشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، معقبًا: "الرئيس بيتابع ويراقب ويحاسب ما تم بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس".