اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أنَّ المهندس محمد يحيى زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية وكلٍ من الإيرادات والمصرفات، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة وحسن إدارة الموارد.

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ذات السياق، موقف الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمنطقتي بورسعيد والعين السخنة، وكذا المشروعات الجاري التعاقد بشأنها والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقاً جديدة في إطار تشغيل الموانئ بالمنطقة وتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا.

واتصالاً بجهود التنمية في محور قناة السويس والمناطق المختلفة التابعة للمحور، وجه الرئيس السيسي، ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميًا خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.