أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة، لصالح جميع المواطنين فى القارة الأفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.

وشدد الرئيس خلال استقباله، اليوم، عدداً من رؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على دعم مصر لـ«مفهوم حقوق الإنسان الشامل»، الذى يتضمن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم قصر تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

الرئيس يطلب بدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسمياً خلال نوفمبر لتسهيل حركة التجارة بين شرق وغرب مدن القناة

وأشار «السيسى» إلى أن رئاسة مصر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية تأتى ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير شكل التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، مستعرضاً الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان. وأكد أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القارى، بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة السمراء، وعلى نحو يحقق تلك الحقوق فى مختلف المجالات الحيوية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التى تتسم بها المجتمعات الأفريقية فى هذا الشأن.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، الأهمية التى توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدورى الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، المنعقد حالياً فى القاهرة، برئاسة مصر، وأعرب رؤساء الوفود عن تشرفهم بلقاء الرئيس، وتقديرهم لتسلُّم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الأفريقية، خاصةً فى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى على صعيد العمل الأفريقى للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى القارة، وكذا تولِّى مصر حالياً لرئاسة الاتحاد الأفريقى.

من جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الرئيس السيسى رحّب برؤساء المؤسسات الوطنية فى الشبكة الأفريقية، إثر تسلُّم رئاسة الشبكة، فى إطار توطيد التعاون والعلاقات بين دول القارة. وأضاف، لـ«الوطن»، أن المؤتمر شهد حضور ٣٩ دولة أفريقية، من أصل ٤٤ دولة هى أعضاء الشبكة.

من جهة أخرى، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببدء تشغيل «أنفاق بورسعيد» وافتتاحها رسمياً خلال شهر نوفمبر الجارى، حيث ستسهم الأنفاق الجديدة فى تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة. كما طالب الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع المهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمواصلة بذل الجهود لتطوير قدرات الهيئة، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب استثمارات متنوعة وتوفير مزيد من فرص العمل، فى إطار التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية تطوير الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن رئيس الهيئة عرض مخطط التطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بها، والموقف المالى للمشروعات الاستثمارية، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية، وحُسن إدارة الموارد. وأوضح «راضى» أن رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة عرض موقف الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمنطقتى بورسعيد والعين السخنة، والمشروعات الجارى التعاقد بشأنها وتعود بفوائد اقتصادية على الدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الموانئ، وتوطين الصناعة، وامتلاك التكنولوجيا.