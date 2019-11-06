أعلنت وزارة الإسكان الموافقة على استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للمواطنين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، وتم وقف التعامل عليها من قِبل البنك بالمراحل السابق طرحها بمشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»، وفقاً للأسعار الحالية.

وأوضح طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان، أنه يشترط لقبول استكمال مقدمات الحجز لهذه الوحدات أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم يتم استردادها حتى تاريخه، وأن تكون الوحـدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب، والتى لم يتم استكمال مقدم الحجز عنها، ما زالت شاغرة ولم تتم إعادة تخصيصها للغير، وأن يتم تقديم طلب حديث برغبة المواطن فى استكمال الإجراءات وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً بهذه المشروعات.

275 مليون جنيه فاتورة إعلان "المحلة الكبرى خالية من العشوائية".. و«صديق»: تطوير الأماكن "غير المخططة"

ويوقِّع خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، غدا، بروتوكول تعاون مع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة الواقعة بنطاق المحافظة بمناطق العجيزى، وعلى أغا، والسلخانة، وجارٍ استكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنيه.

وقال «صديق» إن الصندوق ينفذ تطوير الأماكن التى تفتقر للخدمات، والتى يتم تصنيفها بـ«غير المخططة»، بعدما طور المناطق غير الآمنة، ويتم مد المناطق غير المخططة بشبكات المياه والصرف الصحى والطرق والإضاءة والأرصفة، وكل المناطق التى تفتقر لمقومات الحياة الراقية، موضحاً أنه سيتم تطويرها خلال 10 سنوات، كما أن هناك فى مصر 221 مدينة، وأن 37 لـ40% من مسطحات المدن فى مصر غير مخططة وتحتاج لـ350 مليار جنيه لتطويرها بالكامل، وهذا رقم كبير للغاية، ولذلك سيتم تنفيذ ذلك على 10 سنوات.