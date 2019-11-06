قبل أسبوع من حلول نوّة المكنسة، النوة الأعنف على مدينة الإسكندرية، منتصف شهر نوفمبر الجارى، تأهبت المحافظة للنوة بنشر سيارات الصرف الصحى فى شوارع المدينة الساحلية، لتنظيف الشنايش والتخلص من كافة المخالفات التى تعيق تصريف الأمطار، فضلاً عن تنظيف محطات الرفع من كافة المخلفات الصلبة.

«سيارات الكسح»، اصطفت فى جميع الشوارع الرئيسية والكورنيش، وجميع البؤر الساخنة التى غرقت شوارعها فى النوة الماضية، تزامناً مع انتشار العمال فى الشوارع، وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، إن الشركة تتعامل بصورة فورية مع كافة البلاغات الخاصة بانسداد الشنايش أو غرق بعض الشوارع الجانبية أو المناطق النائية استعداداً لاستقبال نوة المكنسة.

وأضاف «نافع» أن الشركة فى حالة تأهب واستعداد ومتابعة يومية للأرصاد الجوية، وغرفة التعامل مع الأمطار تجتمع من أجل العمل على منع أى غرق لشوارع المدينة الساحلية خلال نوات الشتاء المقبلة، مؤكداً تنظيف الشنايش بنسبة 90% وجارٍ استكمال أعمال التنظيف التى تتم بشكل يومى، بالإضافة إلى تجهيز محطات الرفع والسيارات المدمجة الخاصة بالسيول، وتوزيعها فى البؤر الساخنة التى تشهد تجمعات مياه، بالإضافة إلى وضع مصدات رمال أمام الشواطئ لمنع المياه من الخروج إلى الشوارع، وأوضح أن الشركة تستقبل كافة الشكاوى على رقم الخط الساخن 175، وخاصة شكاوى تطهير الشنايش أو طلب سيارات لكسح المياه، لافتاً إلى أن الاستجابة فورية لتجنب وقوع أية تداعيات.

انتشار سيارات"الكسح" فى البؤر الساخنة.. وحملة لتطهير الشنايش لتيسير تصريف الأمطار

ومن ناحية أخرى، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق فى الإسكندرية، إن الحملة استهدفت التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة مطار النزهة بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الزراعى، بالتنسيق مع إدارة الأملاك الأميرية، منطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد «جهة الولاية»، وأضافت أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة لـ44 محلاً بمساحة 10 أمتار تقريباً، وأكدت أن جميع المحال المشار إليها تم بناؤها بطريقة عشوائية بجوار شريط السكة الحديد، دون إصدار تراخيص من الحى.