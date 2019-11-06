جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات، اليوم، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الإمارات ومكتسباته.

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كان قد انتخب رئيسا للامارات من قبل المجلس الأعلي للاتحاد في 3 نوفمبر 2004.

وفي سياق آخر، بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، علاقات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد، اليوم، مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، الفرص الواعدة لتنمية التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه بين البلدين خاصة في جوانب الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة والتي تخدم التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين، كما تناول الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد، أن العلاقات بين الإمارات وبيلاروسيا تتميز منذ انطلاقها عام 1992 بالتطور والحيوية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وأن هناك حرصا متبادلا على دفعها إلى الأمام واستثمار ما يتوفر لها من فرص ومقومات النماء والازدهار من أجل مصلحة البلدين وشعبيها الصديقين، فيما أكد رئيس بيلاروسيا حرصه على تعزيز علاقات بلاده وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات، والتشاور المستمر مع قيادتها بشأن كل ما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبه، بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي، وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، اليوم، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر حولها.